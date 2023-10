"Interrogazioni che non hanno alcun senso"

"Mirano semplicemente a distruggere quello che ha il merito di funzionare ed è utile per l’intera collettività". Così, a Porto Recanati, il gruppo di maggioranza Civico Progetto Comune, guidato dal sindaco Andrea Michelini, risponde all’interrogazione presentata da Centrodestra Unito sul servizio WhatsApp del Comune. "Istituito appena tre mesi fa, ha visto aderire più di mille utenti, i quali quasi quotidianamente ricevono in tempo reale tutte le notizie che riguardano la città – dice la maggioranza -. Tale servizio è veloce, reattivo, pratico e facile da consultare. Eppure è già stato oggetto di due interrogazioni del gruppo Centrodestra Unito che non hanno assolutamente nulla di costruttivo. Ecco, siamo arrivati al punto che l’odio atavico di una minoranza, senza una visione alcuna, scaturisce in queste penose interrogazioni".