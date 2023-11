Interrotta l’energia elettrica, disagi al porto

Interruzione dell’energia elettrica per tutta la mattinata e oltre, disagi agli operatori portuali, "ma non si poteva concordare il giorno tutti insieme?". A chiederselo è Nicola Gentile, che in via Leonardo Da Vinci gestisce un’attività di depurazione molluschi, prodotti freschi e altro, ed è rammaricato per quanto accaduto mercoledì mattina, quando Enel, per effettuare alcune operazioni, "ha interrotto l’energia elettrica di una parte della zona portuale, dalle 9 alle 15.30 – spiega –. L’autotrasportatore che doveva caricare la merce stava per andarsene ed io ero sul punto di rimetterci 1.000 chilogrammi di prodotto fresco. Fortunatamente, all’ultimo momento, l’energia è stata ripristinata e sono riuscito a pulire i molluschi". La situazione era stata comunicata "con dei biglietti appesi alle pareti, ma se hai necessità di parlare con qualcuno, con chi lo fai, con la voce registrata del centralino? Ricordo che quella è, per così dire, una zona industriale del porto, con diverse attività che non possono fare a meno dell’elettricità".

La soluzione, secondo Gentile, passa attraverso la concertazione e il dialogo: "Perché non è possibile effettuare una riunione con gli operatori per stabilire il giorno in cui effettuare tali operazioni? Mi rendo conto che tutti non possono essere accontentati, ma magari il 60% dei lavoratori sì, scegliendo una data che sia la meno nociva per tutti, magari il lunedì, quando i motopescherecci sono in mare. Ricordo poi – conclude Nicola Gentile –, che con la mia attività ogni anno pago tra le sessanta e le settantamila euro per la corrente".

Francesco Rossetti