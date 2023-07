Interrotto un canale di spaccio: sequestrati due chili di hashish

di Lucia Gentili

Oltre due chili di hashish e più di 17mila euro sequestrati. Cinque denunciati, tra i 22 e i 28 anni. È l’esito delle indagini del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolentino, iniziate il 14 ottobre 2022. Quella notte, nel corso di un posto di controllo in via Nazionale a Tolentino, era stata notata una Panda che, alla vista della pattuglia, aveva repentinamente effettuato un’inversione di marcia per poi darsi alla fuga. Era scattato l’inseguimento fino a Belforte, dove era stato bloccato il conducente: un 24enne di origini straniere residente a Perugia. La perquisizione dell’auto aveva consentito di trovare 3 grammi di hashish, un grinder per triturare la sostanza e due cellulari; ben occultati nel vano motore, in una scatola magnetica, 15.000 euro in banconote suddivisa in "mazzette" da 1.000. Dall’analisi dei contenuti dei due telefoni, sono emersi contatti con un 25enne di Porto Recanati. E il 24 gennaio il Norm ha eseguito una perquisizione nell’abitazione di quest’ultimo, al termine della quale veniva arrestato, essendo stato trovato in possesso di circa 2 chili di droga, tra hashish e marijuana, oltre a più di 2.000 euro in contanti. I carabinieri, grazie all’analisi delle informazioni estratte dalle copie forensi dei telefoni sequestrati, hanno individuato altri probabili clienti del perugino, a loro volta dediti alla distribuzione della droga. Tra gli acquirenti un 28enne di Ancona che, sempre tramite app, contrattava l’acquisto di hashish in panetti di cui il fornitore inviava una foto (con la particolare etichettatura "Mars"). I carabinieri sono così risaliti ad altri due clienti, un 22enne di Senigallia e un 29enne di origini dominicane residente ad Ancona. Al termine delle indagini, la Procura ha delegato al Norm di Tolentino l’esecuzione di alcuni decreti di perquisizione locale e personale, effettuati questo martedì.