Interruzioni dell’acqua: è polemica

Interruzioni idriche continue nel quartiere di San Marone a Civitanova. Si sono verificate il 14 e il 15 per diverse ore mattina e pomeriggio. Idem sabato dalle tre di notte alle dieci del mattino. Sono state comunicate da Atac le sospensioni della fornitura dell’acqua, ma molti i disagi per i residenti e ne hanno fatto le spese anche le attività commerciali. Problemi per il supermercato Tigre, la rosticceria Perfetti, l’affittacamere 24H e molte altre attività. Oltre trecento persone e attività ricettive si sono trovate a secco con temperature estive superiori alle media. Tante le proteste e "nonostante le richieste e le sollecitazioni ad Atac – lamenta l’associazione Viviamo Civitanova – nessuna istituzione è intervenuta sul posto, ad eccezione del consigliere Giorgio Pollastrelli e del segretario cittadino della Lega Veronica Fortuna. Inoltre, non è stata diffusa alcuna informazione riguardo alla presenza di una cisterna per la distribuzione dell’acqua nei pressi del bar Gazzani".

Le cause dell’emergenza sarebbero la rottura di vecchie tubazioni "e l’incremento esponenziale di nuove abitazioni, concesse dall’ufficio tecnico senza il parere dell’Atac riguardo all’aumento della pressione delle tubature" denuncia l’associazione. "Pur riconoscendo l’efficienza di Atac – è la conclusione – e il duro lavoro degli operai, che hanno cercato di rimediare al problema, è evidente che le tubazioni necessitano di sostituzione. Tuttavia, a causa dei costi enormi, il problema viene sistematicamente minimizzato, e si effettuano solo riparazioni temporanee alle rotture. Questa situazione si ripete ogni estate con il ritorno delle seconde case. Ci aspettiamo che un’azienda responsabile come Atac si attivi per risolvere il problema".