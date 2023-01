"Intervalliva, a breve l’affidamento della progettazione definitiva"

"L’anno appena concluso lo ricorderemo per il riconoscimento della Medaglia d’Oro al Merito Civile, quello che verrà per il ritorno delle istituzioni nel Palazzo del Municipio ma anche per la presentazione del progetto dell’intervalliva San Severino-Tolentino e, mi auguro, per la conclusione di altre importanti opere. Mi piace pensare al 2023 come all’anno del ritorno alla normalità e del ritorno a casa di chi ancora vive il disagio del sisma. L’ultimo atto del 2022 è stata la sottoscrizione dell’accordo per l’acquisizione del terreno dove sarà costruita la casa di riposo". Il sindaco di San Severino, Rosa Piermattei, traccia un bilancio dell’anno trascorso guardando a quello che verrà. Il 2022 si era aperto con la consegna del cantiere per i lavori di ricostruzione del palazzo del Municipio. Le opere sono ormai completate e la previsione è che gli uffici possano rientrare nei prossimi mesi. Ad agosto sono partiti gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che hanno restituito il ripristino della funzionalità idraulica del Potenza. Tra i cantieri quello di manutenzione straordinaria all’ex discarica di Maricella e di ripulitura lungo il tratto del Potenza attraversato dal fosso dell’Intagliata. Oltre alla realizzazione della casa di riposo, da ricordare i passi in avanti fatti per l’iter di progettazione della bretella San Severino-Tolentino il cui tracciato è stato proposto dai gruppi del Movimento 5 Stelle dei due comuni. "La Quadrilatero ha concluso le indagini preliminari e sta procedendo all’affidamento della progettazione definitiva che dovrà essere assegnata e sottoscritta entro metà gennaio. Il progetto preliminare dovrà essere consegnato a fine aprile. Poi dovrà essere sottoposto alla fase di verifica e validazione che dovrà essere conclusa presumibilmente entro due mesi. A validazione effettuata, sarà sottoposto al vaglio del Cipes".

Gaia Gennaretti