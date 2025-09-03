"Intervalliva, basta promesse elettorali"

Torna in Consiglio comunale il tema dell’intervalliva San Severino-Tolentino. Fra rassicurazioni, promesse elettorali, costi inspiegabilmente lievitati e tentativi di deviare le risorse, le comunità di San Severino e Tolentino continuano, pazientemente ad aspettare da circa 40 anni. Venerdì l’assise si riunirà nell’aula consiliare del Palazzo Comunale e tra i punti figura un’interrogazione dei consiglieri di San Severino Futura, Francesco Borioni e Alessandra Aronne. "Chiediamo all’amministrazione di riferire in modo chiaro e dettagliato su atti, richieste e provvedimenti adottati dall’ente comunale e dalla Regione; occorre inoltre sollecitare la Regione a fornire informative ufficiali e a garantire lo stanziamento delle risorse necessarie. Infine, è necessario che si mantenga un dialogo costante con la cittadinanza, perché quest’opera non può restare ostaggio di promesse elettorali. La bretella non è solo un’infrastruttura - sottolineano i consiglieri - ma un ’ponte’ verso il futuro di San Severino. E noi abbiamo il dovere di vigilare, informare e agire".

La storia recente della bretella parte dal 2021, con la firma del protocollo per la realizzazione dell’opera, che ha dato il via alla progettazione definitiva dell’infrastruttura. Con il primo Governo Conte l’opera è stata finanziata per 90 milioni di euro circa. Successivamente, è stato scelto il tracciato ritenuto da Quadrilatero, Regione e Comuni coinvolti, meno impattante e quindi anche meno costoso da realizzare. "Nel marzo 2024, Piermattei dichiarava che ‘l’amministrazione si è data da fare e ha trovato interlocutori sempre presenti, come Acquaroli e Baldelli. Per il 2025, come ha rassicurato lo stesso Baldelli, è prevista la cantierizzazione dell’Intervalliva San Severino – Tolentino’. Nel luglio 2024 - aggiungono - il sindaco ha fornito un ulteriore aggiornamento, annunciando l’avvenuto incarico per le archeologiche preventive e la conclusione del progetto definitivo per l’avvio delle procedure ambientali".

In quella fase erano anche state avviate le istruttorie di competenza della società Quadrilatero, finalizzate all’avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale e a breve sarebbe stata avviata la procedura presso il Cipess. Una volta deliberato il Piano Regionale delle Infrastrutture "Marche 2032", si è però scoperto che l’opera aveva un fabbisogno residuo da finanziare di ben 91,68 milioni e, nel contratto di programma Mit-Anas 2021/2025, il costo dell’intervento è lievitato a 206 milioni, di cui risorse già assegnate 88 milioni.