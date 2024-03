Intervalliva, Borroni sulle risorse: "Giovedì firma a Roma, poi i fondi"

Assicura che la destra ha lavorato "in silenzio e con pragmatismo" per l’intervalliva San Severino-Tolentino e sostiene che il progetto sarà inserito nel nuovo programma Anas/Mit. È Pierpaolo Borroni (nella foto), consigliere regionale di Fratelli d’Italia che risponde, risentito, alla consigliera d’opposizione, Marta Ruggeri, del Movimento 5 Stelle. Quest’ultima ha presentato un’interrogazione per capire quali azioni abbia intrapreso l’assessore regionale Baldelli per far rifinanziare l’opera il cui tracciato venne proposto dal presidente della commissione infrastrutture del Senato della XVIII legislatura e dai gruppi locali del M5S. Il 27 dicembre 2022, la presidente Meloni aveva spostato il finanziamento verso un’altra opera e da allora le promesse da parte della destra marchigiana si erano susseguite. Per questo Ruggeri, proprio in vista del nuovo programma Anas/Mit, considerato un treno da non perdere, ha chiesto conto all’assessore Baldelli del lavoro per far rifinanziare il progetto. "A volte basterebbe contare solo fino a 10 e scegliere un’opposizione costruttiva, invece di infarcire il proprio agire politico con del facile allarmismo – replica Borroni alla consigliera Ruggeri, che in realtà si era rivolta a Baldelli –. Per l’intervalliva San Severino-Tolentino il centrodestra ha lavorato in silenzio e pragmatismo. Giovedì, infatti, l’assessore Baldelli sarà a Roma per prendere atto dell’approvazione del contratto di programma Anas dove viene inserito, per la prima volta, il riconoscimento di questa opera come strategica e da realizzare (già nel 2017 era stata classificata come strategica ai fini della ricostruzione post sisma, ndr), con i relativi finanziamenti che verranno messi a terra non appena sarà completata la progettazione. In questo modo, la società Quadrilatero potrà quindi bandire la gara e far partire il cantiere. Si tratta di lavori molto attesi per garantire, una volta realizzati, una viabilità sicura, veloce, moderna, efficiente. Ancora una volta – conclude Borroni – i fatti smentiscono le vuote parole di chi continua a guardare ai propri interessi e non ai marchigiani".