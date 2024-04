Intervalliva, i fondi in Consiglio

Oggi in Consiglio regionale approda l’interrogazione della consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri in merito allo stato del finanziamento dell’intervalliva San Severino-Tolentino. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva firmato una Delibera Cipess (il 27 dicembre 20220), con la quale spostava 40.382.108 euro di risorse dedicate alla bretella per finanziare il tratto Sforzacosta-Pieve e collegamento al capoluogo, tratto Pieve-Mattei. A fine marzo di quest’anno, e nell’ultimo giorno utile, l’opera è stata inserita nel nuovo Contratto di Programma Anas/Ministero delle Infrastrutture. Secondo il capogruppo Pierpaolo Borroni, l’opera era stata riconosciuta come strategica, anche se in realtà lo era già dal 2015, e "i relativi finanziamenti verranno messi a terra non appena sarà completata la progettazione". Leggendo l’elenco del Contratto di Programma, alla voce relativa alla bretella però, si evince che la disponibilità delle risorse non sarà sufficiente a realizzare l’opera per intero. Infatti, inizialmente l’opera avrebbe dovuto avere un costo di circa 90 milioni ma con la progettazione da parte di Quadrilatero, le previsioni di spesa sono più che raddoppiate, passando a 206.718.750 euro. Secondo il prospetto del Contratto di Programma, l’opera è inserita nella parte programmatoria, e le risorse assegnate sarebbero 88.317.925 euro. Mancherebbero ancora 118.400.825 euro. Le voci "Finanziamento 2023" e "Finanziamento 2024", relative alle assegnazioni finanziarie derivanti dalle risorse rese disponibili dalle leggi di bilancio 2023 e 2024, sono vuote. L’interrogazione servirà quindi a fare chiarezza sul reale stato dell’arte per un progetto che "è fondamentale per un territorio che ha fortemente sostenuto la destra alle ultime elezioni".