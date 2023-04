"Intervalliva, il Comune sapeva dei soldi?"

Il definanziamento temporaneo della bretella San Severino-Tolentino arriva in consiglio comunale. Domani l’amministrazione dovrà rispondere difronte all’assise, all’interrogazione del consigliere di minoranza Francesco Borioni.

In Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2023 è stata pubblicata la delibera del Comitato interministeriale per la progammazione economica e lo sviluppo sostenibile del 27 dicembre scorso con la quale veniva deliberato il temporaneo definanziamento dell’opera attesa da 40 anni, le cui risorse sono state reperite dopo dieci anni di lavoro, dall’allora consigliere regionale Luigi Zura-Puntaroni durante il primo governo Conte. Il progetto della Quadrilatero si basa sulla proposta di tracciato dei gruppi comunali del Movimento 5 Stelle di Tolentino e San Severino. Il definanziamento totale, recante la firma del presidente Giorgia Meloni, è di 40 milioni e 382mila euro (su un totale di circa 90 milioni) e servirà a realizzare l’intervalliva di Macerata. Le risorse sono state spostate perché la bretella "necessita dell’acquisizione di pareri ed autorizzazioni e la cui cantierabilità non è prevista a breve scadenza". Una cifra che poi, secondo i consiglieri regionali Pierpaolo Borroni e Simone Livi, è stata ripristinata e riassegnata con due finanziamenti, rispettivamente da 14 e 26 milioni.

"Con il ‘temporaneo’ definanziamento – afferma Borioni – si può considerare pressoché vano l’impegno profuso da più forze politiche nel reperire i finanziamenti e nell’elaborare un tracciato funzionale e sostenibile dell’asse viario. Si perdono con esso le premesse di sviluppo collegate a questo progetto, determinante per le imprese produttive locali, per il turismo, per restare collegati al resto del mondo. Quando l’amministrazione è stata informata del definanziamento? Per quale motivo, ad oggi, non ha dato nessuna comunicazione alla cittadinanza, di un atto di assoluta importanza e gravità?". Ovviamente Borioni chiede anche se "al sindaco risulta che i fondi siano stati correttamente reintegrati, come comunicato da due consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, in caso affermativo si chiede di esibire la documentazione ufficiale di tale reintegro". In caso contrario, "quali azioni intende adottare per sollecitare urgentemente il reintegro degli stanziamenti necessari".

Gaia Gennaretti