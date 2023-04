"Intervalliva, progetto che va avanti da 40 anni"

di Gaia Gennaretti

"L’intervalliva San Severino-Tolentino ha senso se collegata alla SS 361 Septempedana e se quest’ultima venisse finalmente potenziata come da progetto di 40 anni fa". A dirlo Adriano Vissani, sindaco di San Severino dal 1978 al 1990, ex presidente della Comunità Montana e soprattutto membro del gruppo di programmazione della Regione. "Venivamo consultati – racconta – per redigere i piani di sviluppo, si pensi che all’epoca si parlava già anche di viabilità religiosa. Tra le altre cose, stabilimmo quali dovessero essere i 4 assi viari delle province marchigiane. Per il Maceratese prevedemmo il completamento della SS 77 e la realizzazione della trasversale appenninica con il Passo del Cornello". In questi giorni si è tornati a parlare della bretella San Severino-Tolentino in fase di progettazione ma Vissani ritiene che l’opera sarebbe utile e importante se inserita in un contesto di viabilità trasversale. "La SS 77 è stata completata ma sulla vallata del Potenza è rimasto tutto fermo. La bretella avrebbe dovuto essere collegata ad una SP361 ammodernata e potenziata con lo sbocco in Umbria tramite il traforo del Cornello. Nel nostro territorio ci sono diverse aziende di rilievo che meritano una migliore viabilità. Ma quello che fa più pensare – aggiunge – è che ci sia come una predestinazione, come se fossimo destinati a non avere questi migliori collegamenti". Gli assi viari previsti allora sono stati tutti realizzati ad eccezione di quello maceratese: "Per la SS 361 furono sprecati 5 miliardi di lire per il traforo di un chilometro nel territorio di Fiuminata. Tutti i programmi regionali prevedevano questa opera, ma non venne mai completata. Certamente ci sono colpe politiche che hanno condotto alla situazione che viviamo oggi: una viabilità assurda e nessuno dei sindaci della Valle del Potenza ne parla. È molto triste. Sull’intervalliva ho sempre detto che quando vedrò le ruspe crederò nella sua realizzazione. Oggi ci dicono che le risorse ci saranno ma credo sia un palliativo. E anche qualora partissero i lavori, il prossimo ostacolo saranno i problemi alla sorgente delle terme di Santa Lucia. Sono certo che uscirà fuori un problema di ambientalismo. Quel che dispiace – conclude – è che si continui a prendere in giro la popolazione".