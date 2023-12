Intervalliva, pronta la gara da 84 milioni

Pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale la gara per l’Intervalliva di Macerata, un’opera strategica da 87,554 milioni di euro interamente finanziati, che rientra nel cosiddetto "Asse Viario Marche-Umbria e quadrilatero di penetrazione", un progetto della società Quadrilatero spa che collega lo svincolo di Sforzacosta della Statale 77 "Civitanova-Foligno" al capoluogo in località Pieve-Mattei. "Grande soddisfazione per un’opera attesa da decenni, una giornata storica per Macerata – ha dichiarato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – che cambierà il volto ad una città nei collegamenti con gli insediamenti produttivi ed i centri abitati delle vallate del Chienti e del Potenza, risolvendo i problemi di traffico della città di Macerata e del suo comprensorio". "Passo dopo passo – ha aggiunto l’assessore alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli (nella foto) – prende forma la nostra rete di intervallive che, insieme alla Pedemontana denominata ‘Autostrada dei territori interni’, interseca le 4 grandi superstrade delle Marche: la SS 4 Salaria, la SS 77 ‘Civitanova Marche-Foligno’, la SS 76 ‘ Ancona-Perugia’ e la E78 ‘Fano-Grosseto’. L’Intervalliva di Macerata è un’opera attesa da oltre mezzo secolo e sarà funzionale anche a garantire un collegamento rapido e sicuro con il nuovo ospedale della città di Macerata". Presidente e assessore, infine, rivolgono un ringraziamento alla società Quadrilatero spa e al consigliere di amministrazione Antonio Pettinari, che rappresenta la Regione Marche in seno alla società, per il costante impegno profuso nel raggiungere questo importante obiettivo.