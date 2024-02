Intervalliva, ricostruzione e nuovo ospedale. FdI: "Abbiamo dato una svolta a tanti progetti"

Si terrà domani alle 18 all’asilo Ricci il convegno organizzato da Fratelli d’Italia con il commissario alla ricostruzione Guido Castelli a proposito di sismabonus e superbonus. Il partito annuncia inoltre l’apertura di una sede in corso Cairoli e fa il punto della situazione sull’operato dei suoi assessori e consiglieri. A prendere la parola il capogruppo in consiglio comunale Pierfrancesco Castiglioni, quello in consiglio regionale Simone Livi, gli assessori Paolo Renna e Francesca D’Alessandro e i consiglieri Giordano Ripa, Lorella Benedetti, Marco Bravi e Andrea Blarasin. "Quello di domani sarà un incontro politico e tecnico – sottolinea Livi –, tante persone chiedono delucidazioni, è una bella opportunità di confronto. Nel 2023 abbiamo messo a terra un miliardo di euro di ricostruzione privata, più del doppio dell’anno precedente, e 650 milioni di ricostruzione pubblica. Per la provincia di Macerata il governo Acquaroli sta investendo 1,2 miliardi, con Macerata che la sta facendo da padrona. Due opere sono l’intervalliva di Sforzacosta, di cui oggi scade il bando di progettazione esecutiva. Fra qualche mese, salvo imprevisti, avremo il cantiere. Altro punto cardine è l’ospedale. Entro marzo partirà la gara per la progettazione: sarà un ospedale di primo livello per un importo complessivo di 170 milioni". Gli assessori Renna e D’Alessandro hanno poi fatto il punto sul loro lavoro: "Lo tsunami sociale della pandemia ci ha dato responsabilità e motivazione. Il mio assessorato (servizi sociali, ndr) vuole prevedere l’autonomia delle persone, con la famiglia al centro – ha detto D’Alessandro –, abbiamo istituito una scuola per famiglie frequentata da 300 persone, oltre ai servizi di quartiere per una sana socializzazione. Poi il festival della famiglia, che verrà potenziato, e il lavoro sulle politiche abitative. Da settembre 2020 sono stati assegnati 51 alloggi. Le politiche lavorative hanno visto attivati 28 tirocini di inclusione sociale, oltre al reddito di civiltà, che ha fatto da cuscinetto per l’uscita dal reddito di cittadinanza". "Ci stiamo impegnando per risolvere definitivamente la problematica di fosso Narducci a Sforzacosta – ha aggiunto Renna –. Non è giusto che chi abità lì tremi ad ogni allerta meteo. Questo oltre al campetto di Piediripa, le piste ciclabili nel verde, i collegamenti tra quartieri. La città va fatta su misura per aumentarne la vivibilità". "Il partito a Macerata è coeso – ha concluso Castiglioni –, deve essere un punto di riferimento per l’intera amministrazione".

Lorenzo Fava