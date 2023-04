"Intervalliva: schiaffo ai territori del sisma"

"Meraviglia che la destra voglia penalizzare uno dei territori che più l’hanno sostenuta. Un territorio già colpito dal sisma del 2016 per il quale l’intervalliva sarebbe occasione di sviluppo e rilancio". È la riflessione dell’onorevole Giorgio Fede e Mauro Coltorti, tra i promotori del tracciato della bretella San Severino-Tolentino, insieme ai gruppi comunali del Movimento 5 Stelle, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del Cipe firmata dal Primo Ministro Giorgia Meloni che definanzia temporaneamente l’opera per 40 milioni e sposta le risorse per la realizzazione dell’intervalliva Macerata-Sforzacosta. "La bretella San Severino-Tolentino, a detta di tutti, costituisce la principale occasione di rilancio della zona - affermano i due esponenti pentastellati -. Il territorio maceratese ha sostenuto i gruppi politici che compongono il governo ed ora questa decisione sembra proprio un sonoro schiaffo. La Regione ha tante opere da sviluppare, tante incompiute e ne ha tante di estremamente costose e complesse per la viabilità ordinaria, autostradale e ferroviaria. Si vuole penalizzare un territorio che più di tutti ha sostenuto la destra e che con la crisi sismica del 2016-2017 ha subito una importante desertificazione?".

Nella giornata di ieri, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni, componente della III Commissione consiliare permanente ’Governo del territorio, ambiente e paesaggio’ ha ribadito che l’opera resta interamente finanziata: "Le risorse spostate per l’intervalliva di Macerata sarebbero state reintegrate al primo aggiornamento del Contratto di programma utile. Ma non è stato necessario, in quanto: con delibera Cipess del 27 luglio 2021, sono stati subito riassegnati i 14 milioni 170mila euro e gli ulteriori 26 milioni sono stati ripristinati. Difatti, con legge di bilancio 2022 sono stati stanziati i fondi necessari al completamento dell’intervalliva di Macerata. L’anticipazione di cui trattasi è stata dunque reintegrata nel capitolo di provenienza volto a finanziare l’Intervalliva Tolentino-San Severino". Quest’ultima, dunque, risulta interamente finanziata per gli originari 98 milioni, mentre l’ulteriore fabbisogno di 92 milioni, riscontrato a seguito dell’aumento dei costi (materiali e energia) sarà reperito dalla Quadrilatero in fase di approvazione del programma definitivo da parte del Cipes.