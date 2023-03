Interventi a Pompei, nuovo incarico per il generale di brigata Capasso

Nuovo importante incarico per il generale di brigata Giovanni Capasso (nella foto), napoletano di nascita ma da tanti anni residente con la famiglia a Recanati. La commissione Cultura del Senato, su proposta del relatore, il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, ha espresso parere positivo per la nomina del militare a vicedirettore dell’organismo che si occupa del Programma straordinario e urgente di interventi conservativi, prevenzione, manutenzione e restauro di Pompei, l’area archeologica più importante dell’occidente che nel 1997 è entrata a far parte dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco. Nelle prossime ore sarà firmato il decreto di nomina. Capasso lavorerà a stretto contatto col presidente dell’organismo, il generale di brigata dei carabinieri Giovanni Di Blasio, che dal luglio 2021 è al vertice del Grande progetto Pompei finanziato con 105 milioni dall’Unione europea. Capasso è nato nel 1960 e si è arruolato nel 1976. Ha frequentato la Scuola militare Nunziatella, l’Accademia militare di Modena e la scuola ufficiale dei carabinieri di Roma. È laureato in Giurisprudenza, Scienze politiche e Scienze della sicurezza interna ed esterna. Tante le onorificenze, tra cui quella di Cavaliere al merito della Repubblica.