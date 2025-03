"Interventi conclusi. Adesso va meglio"

"Adesso la situazione parcheggi per noi è più tranquilla, il vero disagio c’è stato quando piazza Vittorio Veneto era chiusa e i clienti non sapevano dove lasciare la macchina – spiega Fabio Salvi, uno dei due titolari del Dumpling Bar, in corso della Repubblica –. Ora non sentiamo lamentele da parte dei clienti da almeno un mese, e io stesso posso affermare che la situazione in questa precisa zona del centro è migliorata. Questo parcheggio ci aiuta perché nelle fasce orarie del pranzo e della cena non si paga, ed è comodo per chi arriva da noi. Ci ha messo molto più in crisi l’interruzione dell’elettricità dell’ultimo periodo, che sappiamo non dipende dal Comune".