Interventi edilizi in centro storico "Finiture secondo le indicazioni"

Un avviso specifico per le finiture esterne degli edifici oggetto di intervento. È stato pubblicato dal Comune di Tolentino: l’idea è partita dagli assessori Alessia Pupo all’edilizia privata e Flavia Giombetti alla ricostruzione, preso atto che per numerosi edifici del centro storico ad oggi sono state avviate le attività di ricostruzione post-sisma. "L’amministrazione comunale persegue l’obiettivo della tutela del nucleo storico, in considerazione del suo grande valore architettonico", spiegano. "Tutti gli interventi edilizi eseguiti all’interno delle aree storiche-zona A – proseguono – dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche e delle peculiarità di tale porzione del territorio comunale e pertanto tutte le finiture esterne quali tinteggiature, infissi, cancelli, serrande, ringhiere, lattonerie, coppi dovranno essere eseguite in conformità con le previsioni del vigente Piano particolareggiato delle aree storiche e del Psr, Programma straordinario di ricostruzione". Si ricorda che le finiture esterne in genere dovranno comunque essere sempre preventivamente concordate con gli uffici tecnici comunali, per armonizzare ogni intervento edilizio con il contesto. Gli uffici vigileranno sul rispetto delle indicazioni e prescrizioni fornite dalla pianificazione vigente. "Si confida nella collaborazione di tutti i professionisti e dei cittadini – concludono – per rendere ancora più bello e attrattivo il centro storico della nostra città".