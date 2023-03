Interventi in viale Martiri della Libertà prorogati Il sindaco: "Scoperti tubi vecchi e con perdite"

I lavori non ancora ultimati in viale Martiri della Libertà preoccupano la cittadinanza in vista degli interventi di rifacimento del ponte in località Passo Gabella, all’ingresso su della città, in direzione Castelraimondo. La questione è approdata in consiglio comunale mercoledì sera con il capogruppo di minoranza Alessandro Delpriori che ha paventato il "rischio che il rifacimento del manto stradale in viale Martiri della Libertà, via molto trafficata, dove è intervenuta la Viva Servizi, possano coincidere con quelli che interromperanno la viabilità in viale Cesare Battisti". A rassicurare è stato il sindaco Massimo Baldini, spiegando che "i lavori si sono prolungati a causa della scoperta di tubazioni idriche vecchie e con molte perdite, che hanno richiesto interventi urgenti, facendo slittare il rifacimento della carreggiata a maggio. Nel frattempo però potranno iniziare i lavori per ampliare il ponte e prevedere un miglioramento del transito pedonale a Passo Gabella, in quanto entro il 30 aprile ci hanno assicurato dalla Quadrilatero che sarà ultimato il tratto della strada Pedemontana fino a Matelica sud, ossia l’uscita in località Mistrianello verso Castelraimondo". Timori comunque sulle possibili ricadute economiche e commerciali relative al transito veicolare fuori dal centro abitato sono state espresse dalla consigliera Corinna Rotili, alla quale ha risposto il vicesindaco Denis Cingolani.