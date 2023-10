"Interventi in Villa Buonaccorsi a Potenza Picena: Mistero su Set Cinematografico"

Dei lavori sarebbero iniziati domenica a Villa Buonaccorsi, con l’obiettivo di piantare nuovi arbusti di bosso nel giardino all’italiana.

È quanto segnalano alcuni residenti, che vivono attorno al complesso settecentesco di Potenza Picena, comprato all’asta dello Stato nel 2021.

Da indiscrezioni, sembra che l’intervento sia partito per via delle condizioni non ottimali dell’area verde, in quanto la manutenzione è stata per un po’ di tempo sospesa.

Inoltre, si vocifera che la Soprintendenza svolgerà a metà settimana un sopralluogo nella villa. In effetti, durante l’assemblea pubblica della scorsa settimana con il ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano, aveva preso parola pure il soprintendente Marche sud Giuseppe Lacava. Proprio quest’ultimo, aveva affermato che parte della vegetazione del giardino all’italiana ha subito dei danni. Tuttavia non si hanno riscontri ufficiali su tali lavori da parte delle autorità e degli enti locali, anche se ciò non è sfuggito all’associazione Villae e alle forze di centrosinistra che si domandano cosa stia accadendo là dentro.

E anzi rimane alquanto nebulosa la vicenda di Villa Buonaccorsi, visto che a oggi è ancora un mistero il set cinematografico montato qualche settimana fa nella villa.

Infatti, né la Regione né la Soprintendenza, e neanche il Ministero, hanno poi reso noto cosa sia stato girato, sebbene il sospetto principale è che siano state registrate alcune scene della miniserie televisiva Rai sul poeta recanatese Giacomo Leopardi, diretta da Sergio Rubini.

g. g.