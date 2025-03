Interventi per i minorenni, sostegno a due famiglie

Nel contesto di interventi a tutela dei minori, il Comune di Recanati ha dato disposizioni per una serie di iniziative destinate a garantire la protezione e il benessere dei minori e delle famiglie. L’autorità giudiziaria minorile, con apposito decreto, ha individuato nelle settimane scorse, sulla base della progettualità dei servizi sociali comunali, una famiglia appoggio per un minore per supportarlo nel suo percorso di crescita, vista l’incapacità della famiglia di origine di rispondere completamente ai suoi bisogni. Per questo è stato necessario assumere un impegno di spesa di 1.682,64 per aiutare in questo compito la famiglia affidataria almeno sino a tutto giugno. Una spesa coperta in larga parte della Regione Marche. Molto più consistente invece, oltre 30mila euro, l’intervento deliberato per garantire il collocamento di un nucleo familiare in una struttura residenziale. La struttura è stata individuata in base alla compatibilità tra le necessità del nucleo familiare e le prestazioni offerte dalla struttura stessa. Il periodo di permanenza in comunità non è sempre quantificabile a priori, e dipende dall’evoluzione del progetto e dalle esigenze dei minori e per ora è stato stabilito sino a fine giugno.