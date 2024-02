"Interventi per la fibra. Vogliamo tempi certi"

"Mi spiace che l’assessore ai Lavori pubblici, Luisa Isidori, non riesca a prendersi le proprie responsabilità che sono evidenti, e anzi le sue giustificazioni offendono l’intera comunità". Così il capogruppo dei 5 Stelle, Stefano Mezzasoma, torna ad attaccare l’Amministrazione comunale in merito all’intervento per la realizzazione della banda ultra larga, tra Potenza Picena e Porto Potenza. "Qualche giorno fa chiedevo all’assessore Isidori che provvedesse a mettere in sicurezza le strade interessate dai lavori e lasciate in uno stato di pericolo per mesi – osserva Mezzasoma –, oltre a segnalare la totale assenza di comunicazione ai cittadini. E ora lei come fa a dire che il Comune ha sempre collaborato con Open Fiber (l’azienda incaricata, ndr), quando ci sono delle comunicazioni nelle quali la ditta sollecita l’ente a dare risposte e a prendere decisioni per non rallentare l’iter dei lavori? Come fa a dire che le date annunciate sulla fine dei lavori sono il frutto di colloqui informali con Open Fiber?".

Ma le recriminazioni di Mezzasoma non finiscono qui: "Come si fa a dire che a seguito degli interventi di scavo tra l’estate e novembre, dopo che le strade erano fresate con rattoppi, buche e dislivelli pericolosi, il ripristino dei manti stradali era programmato per marzo? Qualcuno in Comune è in grado di comunicare alla cittadinanza quando i lavori saranno conclusi – ribadisce – e quando avremo la fibra ultraveloce a disposizione, o sono i cittadini a doversi interfacciare con Open Fiber?".