"Interventi per Montemorello"

Il quartiere Montemorello, cuore pulsante della città di Recanati e sede dell’ospedale Santa Lucia, del Colle dell’Infinito e della casa Leopardi, è al centro di un progetto di riqualificazione che punta a dotare l’area di nuovi parcheggi e bagni pubblici. Una proposta che ha trovato il sostegno del gruppo consiliare di minoranza "Vivere Recanati", rappresentato in consiglio comunale da Giorgio Lorenzetti e Francesco Fiordomo. Il progetto, annunciato dal vice sindaco Bartomeoli, prevede una serie di interventi che rispondono alle necessità di un quartiere sempre più frequentato, sia dai residenti che da coloro che si recano in ospedale o visitano il celebre parco del Colle dell’Infinito.

Il gruppo consiliare ha deciso di presentare un’interrogazione per supportare l’iniziativa, facendo riferimento a quanto già realizzato in passato quando Francesco Fiordomo ricopriva la carica di sindaco. Nel corso degli anni, infatti, diversi interventi sono stati portati a termine per migliorare la zona di Montemorello. L’area tra l’ospedale Santa Lucia e il viale d’ingresso al Centro nazionale studi leopardiani (Cnsl) ha subito una serie di lavori che hanno visto la sistemazione del Colle dell’Infinito, dell’orto del Santo Stefano e della circonvallazione. Durante questi lavori, sono stati effettuati interventi per la raccolta delle acque, con il collegamento degli impianti al fosso sottostante, e sono stati realizzati lavori compatibili con il verde esistente. In particolare, si è scelto di evitare l’asfalto e ripristinare l’area con la ghiaia, riuscendo così a ricavare circa 40 nuovi posti auto lungo la circonvallazione. Questi posti auto sono oggi utilizzati dai residenti di Montemorello e da chi si reca in ospedale, ma la domanda di parcheggio è tutt’altro che soddisfatta, vista la crescente affluenza.

La cronaca di oltre dieci anni fa racconta di un lungo contenzioso tra l’amministrazione comunale, guidata da Fiordomo, e il Centro nazionale studi leopardiani. Il sindaco Fiordomo, nel 2012, in un primo momento aveva cercato di espropriare l’area, circa 3mila metri quadrati, ma il progetto si fermò dopo che il Centro studi presentò un ricorso al Tar. I giudici respinsero la richiesta di sospensiva, evidenziando che non era stato completato l’iter procedurale della pratica di variante, necessaria per trasformare l’area verde in una zona di servizi. Il contenzioso quindi si fermo lì e il progetto non ebbe più seguito.

L’interrogazione presentata dal gruppo consiliare "Vivere Recanati" non si limita a evidenziare i successi ottenuti in passato, ma pone anche l’accento su nuove esigenze. In particolare, si chiede se il nuovo progetto preveda anche la realizzazione di bagni pubblici, una proposta già trattata in passato in collaborazione con il Centro studi, la casa Leopardi e il Fai.

Asterio Tubaldi