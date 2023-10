Interventi post sisma a Tolentino: Ok alla sistemazione del cimitero di S. Angelo

Semaforo verde, dalla giunta di Tolentino, per il progetto definitivo di "riparazione danni sisma e ripristino del cimitero di Sant’Angelo" per un costo complessivo di 257.576 euro. Il cimitero rurale di contrada Sant’Angelo è stato danneggiato dal terremoto del 2016 e l’intervento di recupero è interamente finanziato dall’ordinanza del commissario straordinario del governo per la ricostruzione. Il responsabile del procedimento è l’ingegnere Nadia Marozzi, istruttore tecnico del Comune di Tolentino settore lavori pubblici. L’architetto Paolo Cruciani è stato incaricato della progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori. A seguito di sopralluoghi effettuati successivamente agli aventi sismici, era stato riscontrato un pericolo di crollo sul cimitero di Sant’Angelo per lesioni gravi sui muri di cinta, in parte già crollati; successivamente era stata redatta la relativa scheda Mibact e attivata la procedura per l’esecuzione di un intervento di somma urgenza.