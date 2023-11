Interventi stradali, ci sono 84mila euro

A Sefro saranno destinati dalla Regione, per gli interventi stradali, 84mila euro. Verrà fatta manutenzione a via Astolfi, dove verrà messo in sicurezza il muretto all’imbocco in corrispondenza dell’ attraversamento del fiume e il piazzale di via del Pattinaggio.

L’asfalto sarà nuovo. Verrà rifatta la segnaletica orizzontale e verticale e saranno costruiti nuovi percorsi pedonali dotati di lampeggianti, con paletti di protezione e pali della luce. Saranno inoltre sostituite le bacheche per le affissioni.