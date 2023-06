Interventi su vari edifici e lavori di scarico, cambia la viabilità in diverse strade cittadine

Lavori in corso, a Tolentino, con i relativi cambi di viabilità. Da domani fino al 31 dicembre con orario 8-17, per interventi su alcuni edifici, sospensione momentanea della circolazione veicolare nel tratto tra piazza Piccinino, via Zampeschi, via Corridoni con uscita in viale XXX Giugno per permettere l’uscita dei mezzi d’opera (transito che avverrà controsenso di marcia). La sospensione della circolazione e l’uscita dei mezzi d’opera su viale XXX Giugno dovrà essere regolata obbligatoriamente con movieri. Martedì, dalle 14 alle 16, invece divieto di transito in via Parisani dall’intersezione con piazza Martiri di Montalto, fino al completamento dei lavori di scarico mezzi d’opera; è necessaria la modifica della viabilità ordinaria per permettere l’esecuzione dei lavori stessi. Infine, per la posa aerea e scavo della fibra ottica, è necessaria l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Giuseppe Cegna e in via Portanova. Dalle 7 di questo martedì alle 20 del martedì successivo (12 giugno) scatta il divieto di sosta dal civico 13 di via Cegna al civico 12 di via Portanova. La ditta esecutrice dei lavori provvederà all’installazione della segnaletica stradale e da cantiere con le relative limitazioni, obblighi e preavvisi necessari alle modifiche apportate alla circolazione.