Interventi sulle strade. Investiti 270mila euro per la sicurezza

Sono state affidati alla ditta Edilasfalti srl di Camerino, per un ribasso del 2,10% sull’importo base di 270.315,11 euro Iva esclusa, i lavori di riparazione danni, ripristino e messa in sicurezza delle strade comunali Gesso e porzione della strada Colli. L’opera è stata realizzata attraverso l’accesso ad un finanziamento Pnc, complementare al Pnrr, ottenuto con apposita ordinanza del commissario per la ricostruzione. Da parte della giunta è stato reso noto che "ad oggi sono stati completati i lavori nella località Gesso, mentre a breve avranno inizio quelli del primo tratto della strada dei Colli, a partire dal passaggio livello ferroviario, nella zona artigianale della città. Il ripristino e il rifacimento del manto stradale del secondo tratto sino al raggiungimento della frazione Colli, verrà eseguito invece mediante un finanziamento della Regione a seguito dei danni causati dalla neve nell’anno 2017, per una somma di 633.625,41 euro, al netto dell’Iva". Nel frattempo, al cimitero è stata completata la messa in sicurezza del colombario 12, dopo che a causa del forte vento, era stata sollevata la guaina di copertura.

m. p.