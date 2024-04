Intervento che servirà anche a contrastare lo spopolamento

Ottime notizie per Monte Cavallo. L’Ufficio speciale ricostruzione ha approvato il progetto esecutivo del centro storico di Piè del Sasso, capoluogo del comune. Si tratta di uno dei primi interventi relativi all’ordinanza commissariale numero 137, che dà copertura finanziaria a ben 742 opere nel cratere marchigiano, a ricevere il via libera a livello progettuale. Importo 1,8 milioni di euro. "Monte Cavallo è uno dei luoghi naturalistici più suggestivi delle Marche, situato all’imbocco di una gola chiusa tra picchi rocciosi, ad oltre 600 metri di altitudine - spiega il commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli -. Al tempo stesso, è anche il comune meno popolato della regione. Qui, come in molti altri piccoli centri dell’Appennino, la sfida è dunque doppia, perché alla ricostruzione post sisma si affianca la lotta allo spopolamento". Nello specifico, l’intervento è finalizzato al ripristino di funzionalità e sicurezza del sistema urbano di Piè del Sasso, il tutto attraverso opere di urbanizzazione ed infrastrutture. Al centro del progetto c’è Piazza Caduti di Nassirya, con la ricostruzione del muretto e la sostituzione della rete metallica, la riconfigurazione e l’integrazione dei sotto-servizi emergenziali, il rifacimento della pavimentazione e la riqualificazione del muro in cemento armato. Sono previsti anche la ristrutturazione ed il miglioramento sismico del lavatoio di via Roma e la riqualificazione del vicino fontanile. Sempre in via Roma, si procederà al rifacimento della pavimentazione stradale, così come in via Umberto I e nella piazza del Comune. In via Leopardi, invece, è in programma la separazione della fognatura acque nere e acque bianche, mentre lungo la strada provinciale Caspriano verranno ripristinati i muretti e sostituito il parapetto di protezione. Infine, nell’area degli impianti sportivi verranno riqualificati i bagni pubblici.

g. g.