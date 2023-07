Intervento dei pompieri, anziano di robusta corporatura trasportato in ospedale a Recanati

È stato necessario l’intervento dei pompieri e di un’ambulanza per permettere a un anziano di robusta corporatura, che si muove in carrozzina, di essere trasportato all’ospedale di Civitanova. Il fatto è avvenuto nel quartiere di Villa Teresa a Recanati. L’uomo sarebbe scivolato in casa e da qui la richiesta di intervento al 118, ma sia l’infermiere che il medico hanno trovato difficoltà a sollevare l’anziano. Per questo hanno chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco che hanno, così, permesso il trasporto del recanatese in ospedale. L’anziano è stato ricoverato per svolgere degli accertamenti sul suo stato generale di salute.