Intervento dei vigili del fuoco a Macerata, rimosso un grosso ramo pericolante nel parco pubblico

Paura ieri pomeriggio per un ramo di grosse dimensioni, parzialmente staccato e pericolante nel parco pubblico della frazione. Sono stati chiamati i vigili del fuoco per rimuovere il ramo, nel timore che potesse cadere e finire sopra ai bambini e a chi frequenta quello spazio verde. La squadra di Macerata è intervenuta con l’autoscala, e i pompieri hanno provveduto a rimuovere il ramo e a mettere in sicurezza l’area. L’intervento ha attirato l’attenzione dei passanti, incuriositi dale operazioni in quota.