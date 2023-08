Intervento dopo Ferragosto a Potenza Picena: Palo della luce da sostituire

Partirà verso la seconda metà di agosto l’intervento per sostituire il palo della luce in via Dante Alighieri, che è stato sradicato da terra dopo un brutto incidente avvenuto lungo quella strada. A darne notizia è il Comune di Potenza Picena, tramite un post sulla propria pagina istituzionale Facebook. "A seguito di un incidente occorso nei giorni scorsi in via Dante Alighieri – scrive l’ente –, un palo della pubblica illuminazione è stato divelto e reso inutilizzabile. E’ stata subito allertata la ditta Atlantide che si occupa della gestione e della manutenzione della rete di illuminazione pubblica cittadina". Tuttavia, il Comune di Potenza Picena rende noto che bisognerà aspettare un po’ di tempo prima di poter riparare il danno. Infatti, sempre nel post Facebook, si spiega pure che "a causa della indisponibilità di un palo sostitutivo e della impossibilità di reperirne un altro, il punto luce stradale potrà essere ripristinato soltanto nella seconda metà del mese di agosto".