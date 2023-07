Intervento sul dipinto di Lotto

Il dipinto di Lorenzo Lotto, a Mogliano, sarà sottoposto ad una campagna diagnostica in accordo con l’università di Camerino. "L’opera di Lorenzo Lotto, la più preziosa e importante tela di Mogliano, è stata sottoposta ad alcuni interventi conservativi: la depolveratura e la disinfestazione, entrambe coordinate con la Soprintendenza delle Marche - spiega l’amministrazione –. A breve, grazie ad un’intesa con Unicam, il dipinto verrà sottoposto a una campagna diagnostica per studiare i segreti della tecnica del pittore, scoprire il disegno preparatorio, e i materiali utilizzati, anche per valutare il miglior modo per conservarla negli anni a venire".