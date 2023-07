"Intervento sull’asilo nido: bene il sindaco"

di Antonio Tubaldi

È stata pubblicata sull’albo pretorio del Comune la graduatoria provvisoria sulla base dell’Isee per l’ammissione dei bambini all’asilo nido, verso la quale le famiglie potranno fare ricorso. A settembre saranno 23 i nuovi bambini che potranno utilizzare il servizio di cui solo cinque a tempo pieno: 9 lattanti (3–12 mesi), otto medi (13–24 mesi) e sei grandi (25–36 mesi). Le tariffe in vigore sono diversificare fra residenti e non: per i primi il part-time costa mensilmente 325 euro e il tempo pieno 500 euro, per i secondi le tariffe sono 420 e 650. A queste va aggiunto il costo del buono-pasto stabilito in 3,75 euro per i residenti, con riduzione 20% per il secondo figlio che utilizza la mensa, e in 4,50 euro per i non residenti. Intanto esprime soddisfazione il Pd recanatese perché "l’amministrazione, a seguito del l’interrogazione presentata dal partito insieme al consigliere di minoranza, Graziano Bravi, ha deciso di intraprendere il progetto per l’adeguamento sismico e l’ampliamento dei posti (che passeranno da 39 a 70) del nido comunale montessoriano "Nidotondo", sfruttando i fondi del Pnrr. Questo è un grande risultato per Recanati che offrirà un servizio sempre più importante per le famiglie con bambini piccoli. Possiamo quindi fare un plauso all’attenzione che la nostra amministrazione ha voluto dare ai servizi per la prima infanzia attuando un progetto che verrà messo a terra a partire dal settembre prossimo". In effetti a settembre partiranno i lavori di miglioramento sismico e ampliamento dell’asilo nido comunale grazie ai fondi ottenuti dal Pnrr per un importo di 2.068.800 euro. In previsione, naturalmente, "qualche piccolo disagio per lo spostamento temporaneo dei bambini dalla struttura di via Vogel, ma tutto questo – continua con un pizzico di polemica il Pd – sarà finalizzato alla realizzazione di un progetto ambizioso, decisamente in controtendenza con quanto sta accadendo a Civitanova governata dalla destra". Effettivamente la struttura non sarà agibile per almeno un anno e in un recente incontro con genitori dei piccoli utenti e personale educativo la scelta è caduta – ha affermato il sindaco Antonio Bravi in quella circostanza – "sulla scuola primaria Le Grazie dove sono disponibili spazi al piano terra con ampia area verde circostante per attività all’aperto e con un ampio parcheggio. La zona è lontana da eccessivo traffico e rumore ma tale anche da consentire qualche uscita nei dintorni per esplorazioni a scopo educativo. La soluzione prevede il mantenimento e la piena applicazione del metodo Montessori".