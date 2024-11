Interviene il prefetto: "Autovelox irregolare"

Illegittimo l’impiego dell’autovelox di borgo Pintura a Morrovalle senza la presenza della pattuglia, e a rischio annullamento le multe fin qui fatte.

Il prefetto di Macerata ha scritto in questi giorni al Comune chiedendo chiarimenti e sottolineando che, se manca il requisito della pattuglia presente in strada in grado di effettuare la contestazione immediata, si configura "l’illegittimità dell’impiego dell’autovelox da parte dell’amministrazione comunale". La postazione, comparsa lo scorso marzo, non ha l’autorizzazione specifica del prefetto.

Il caso è stato sollevato dall’Ugl, sindacato per la polizia e le funzioni locali. Il suo segretario regionale, Vincenzo Marino, con un accesso agli atti ha appurato che il decreto prefettizio di autorizzazione all’installazione di quell’autovelox non c’è. "Abbiamo agito – spiega Marino – in maniera trasparente e lineare per garantire i diritti degli utenti che devono sapere, e decidere, come comportarsi nel caso volessero fare ricorso per ottenere il rimborso della sanzione ricevuta".

La giunta di Morrovalle ha piazzato il rilevatore a Borgo Pintura in sostituzione del semaforo rallenta-traffico e ha bypassato il prefetto "in quanto – ha scritto in delibera – lo strumento funziona solo in presenza dell’agente di polizia, previa idonea e visibile installazione della cartellonistica di avvertimento". Muoversi senza via libera del prefetto è consentito infatti solo se nei pressi dell’autovelox c’è una pattuglia in grado di effettuare la contestazione immediata dell’eventuale infrazione.

Era l’inizio di agosto quando Marino ha chiesto al Comune di Morrovalle i dati sulle sanzioni generate dall’autovelox di Borgo Pintura e le prove della sua omologazione.

Non avendo ricevuto alcuna risposta dall’ente, dopo un mese si è rivolto al prefetto e Isabella Fusiello ha scritto al sindaco, Andrea Staffolani, rammentandogli i contenuti del decreto legge riferito alle postazioni fisse o mobili dei rilevatori di velocità stradale, che possono essere attivati senza il placet delle prefetture soltanto se il personale della polizia municipale si trova posizionato a ridosso del dispositivo, in modo da poter effettuare la contestazione immediata della sanzione.

In riferimento al velox di borgo Pintura, la presenza dei vigili urbani deve essere garantita in entrambe le direttrici di marcia. Condizioni che non sarebbero state rispettate dal Comune di Morrovalle e per questo si configura la nullità delle multe, fin qui incassate dall’ente e pagate dagli automobilisti.

Lorena Cellini