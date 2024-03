Intervista alla dirigente scolastica Vagnoni: "Ha realizzato il desiderio di lavorare nella scuola"

Abbiamo chiesto alla nostra dirigente scolastica Anna Rosa Vagnoni di intervistarla in lingua inglese! Da noi, infatti, lo studio di questa lingua è potenziato.

La nostra dirigente ha risposto a numerose domande in inglese preparate insieme con le docenti e lette da noi ragazzi: alcuni alunni hanno formulato alla Preside le richieste in lingua, altri si sono occupati di appuntare le risposte o fare altre richieste in italiano. L’incontro si è svolto nella classe 1ª D di inglese potenziato e la dirigente ci ha confidato che ama seguire le news del telegiornale e le piace ascoltare la musica classica, talvolta quella pop. I suoi film preferiti sono i thriller, mentre il cibo che predilige è la pasta al forno chiamata "timballo"; ama il blu perché è il colore del mare, in riva al quale passeggia volentieri. Le piace molto leggere e la sua materia di studio preferita era la matematica, verso cui ha un’inclinazione naturale. Da piccola sognava di lavorare nel mondo della scuola, perciò dopo aver frequentato l’Istituto Magistrale ha partecipato al concorso per l’insegnamento, lo ha superato diventando prima insegnante di scuola dell’infanzia e poi di scuola primaria. Spinta dal desiderio di migliorarsi, si è laureata e, volendo approfondire come funzionava la scuola, si è appassionata allo studio della legislazione ed ha realizzato il sogno della vita: diventare Dirigente. Infine si è detta orgogliosa ed onorata di dirigere il nostro Istituto comprensivo, dove ha trovato personale preparato e professionale, ragazzi attenti e genitori collaborativi. Quest’incontro è stato molto emozionante ed istruttivo: durante l’intervista la nostra dirigente ci ha spiegato che esistono nove tipi di intelligenza, che la scuola è cambiata tanto dagli anni ’80 ad oggi, che imparare l’inglese è molto importante perché consente di comunicare con il mondo, abbatte tante barriere ed è uno strumento per crescere. Al termine abbiamo fatto una foto ricordo con la dirigente scolastica Anna Rosa Vagnoni, our wonderful headteacher, che ringraziamo pubblicamente!

Le ragazze e i ragazzi

della 1ª D