Intesa chiude la filiale, è crisi sportelli I cittadini: "Declino del centro storico"

A Civitanova Alta chiusa la filiale di Banca Intesa Sanpaolo in via Duca d’Aosta, con i conti correnti trasferiti in Corso Umberto I a Civitanova. In tempi in cui gli istituti di credito sono sempre più orientati a promuovere operazioni online non sorprendono queste decisioni che penalizzano il territorio. La città Alta negli anni si è sempre vista sottrarre servizi (dai tribunale alle scuole) e l’addio di Intesa viene letto come un ulteriore segno di declino. E negli abitanti c’è sconforto, riassunto da un post Facebook di Flavio Fabietti: "Lento e inesorabile declino del centro storico. Altro colpo che testimonia isolamento e indifferenza di chi ci governa e di chi ci vive. Vendesi paesello con gran panorama e retaggio storico, abbandonato dal fato". C’é invece chi, come Paola Campetelli, consigliera comunale del centrodestra, respinge le responsabilità politiche e dà la notizia che "chiuderà anche la filiale di Fontespina in via Saragat, perché oramai la quasi totalità delle operazioni vengono eseguite online e non allo sportello". Una spiegazione che non convince Fabietti. Che ribatte ponendo l’accento "sulla mancanza di una visone del futuro di questo paese da parte della classe politica locale, sulla incapacità di progettare e costruire per rendere Civitanova Alta appetibile per chi vuole viverci. Chi non lo comprende ha scarsa abitudine all’analisi. O ragiona per schematismi, senza pensare che un paese è un organismo che ha bisogno di tutto e di tutti. In alternativa si muore".