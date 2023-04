Intesa Comune-Unione Istriani Foibe, monumento per le vittime

Il Comune ha firmato a Trieste il protocollo d’intesa con l’Unione degli Istriani – Libera Provincia dell’Istria in Esilio, la maggiore delle associazioni dell’esodo giuliano-dalmata attiva sul territorio nazionale. Gli assessori Katiuscia Cassetta e Paolo Renna hanno, inoltre, accompagnato gli studenti vincitori del bando di concorso "Il Giorno del ricordo: in memoria dei martiri delle Foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati". Il bando, riservato agli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori, aveva lo scopo di ricordare alle nuove generazioni i tragici eventi verificatisi al confine orientale italiano tra il 1943 ed il 1954, la tragedia della strage delle foibe e dell’esodo degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Il delegato del sindaco Sandro Parcaroli e il presidente dell’Unione degli Istriani, Massimiliano Lacota, hanno firmato il protocollo d’intesa che prevede l’organizzazione di iniziative, convegni e attività per commemorare, sinergicamente e con spirito collaborativo, il Giorno del Ricordo, in particolare coinvolgendo le scuole e gli studenti. Hanno preso parte all’iniziativa il vicesindaco di Trieste Serena Tonel e il senatore Roberto Menia. Gli studenti che hanno preso parte al concorso della Regione Marche hanno redatto un elaborato scritto o multimediale dopo aver preso parte a un incontro di approfondimento storico con l’Unione degli Istriani svoltosi nei rispettivi istituti tra dicembre scorso e gennaio di quest’anno. I lavori sono stati poi valutati da un’apposita commissione che ha selezionato gli studenti più meritevoli che hanno preso parte al "Viaggio del Ricordo" durante il quale sono stati accompagnati da guide selezionate, messe a disposizione dall’Unione degli Istriani, alla scoperta dei luoghi più significativi di questa tragedia: dagli itinerari della Grande Guerra (trincee, luoghi di battaglia e monumenti) al Sacrario Militare di Redipuglia, dalla Foiba di Basovizza al Museo centro raccolta profughi di Padriciano, dalla Risiera di San Sabba alle cittadine dell’Istria. A Macerata, inoltre, la giunta sta lavorando anche per la realizzazione di un monumento dedicato alle vittime delle Foibe che sorgerà nell’area verde del quartiere Vergini.