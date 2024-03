Intesa per portare i rifiuti a Pesaro. Nuovi aumenti in vista per la Tari

Rifiuti in cerca di un sito. Sullo sfondo un ulteriore ritocco al rialzo della Tari, che andrà ad aggiungersi a quelli già deliberati dall’Assemblea territoriale d‘ambito alla fine dello scorso novembre. Questa la incredibile situazione in cui si trova la provincia di Macerata, in cui la virtuosità dei cittadini, grazie al cui impegno la raccolta differenziata registra valori tra i più alti d‘Italia, non viene premiata, ma punita.

Cosmari srl sta cercando di far fronte alle mancanze della politica che non è riuscita a trovare per tempo una soluzione all’imminente esaurimento della discarica di Fosso Mabiglia a Cingoli per il conferimento dei rifiuti indifferenziati. Per questo sta cercando accordi in ogni direzione per trasferire i rifiuti in siti fuori provincia, cosa tutt’altro che semplice. Attualmente una piccola parte finisce ancora a Cingoli, ma a fine mese, massimo metà aprile, il sito sarà saturo, non più disponibile. Un’altra parte, da diverso tempo, finisce nella provincia di Fermo. Da aprile un quantitativo importante finirà nella provincia di Pesaro, grazie a un recente accordo che prevede il trasferimento di circa 25mila tonnellate nel 2024 e 15/20mila nel 2025. Nello stesso tempo sono aperte interlocuzioni per vedere in che misura e per quanto tempo si potrà ancora utilizzare il sito in provincia di Fermo, ma anche quello di Ascoli. E si sta vagliando anche la possibilità di trasferire i rifiuti in un sito in provincia di Ancona. Insomma, ci si sta muovendo a 360 gradi, non solo per trovare lo spazio, ma anche per cercare quello meno costoso. Basti dire, per capirsi, che conferire una tonnellata di Rsu a Cingoli costa 78 euro, a Fermo 102 euro a Pesaro 140 euro, più la spesa per il trasporto. Non a caso si è cercato di evitare quest’ultima soluzione, ma senza successo. Tra quest’anno e il prossimo, dovremo portare fuori provincia circa 90mila tonnellate di Rsu: non bisogna essere esperti di economia per capire che per far fronte a un rincaro dei costi di diversi milioni di euro bisogna aumentare le entrate. Così dopo il doppio aumento della Tari, +9% nel 2024 e +9% nel 2025, deliberato dall’Ata a novembre, se ne prepara un altro, anche se per ora è difficile quantificarne l’entità. Il bello – si fa per dire – è che questa situazione era stata prevista, ma proprio per questo risulta meno accettabile. Per risolvere il problema, si è deciso di fare un ulteriore ampliamento – il terzo – della stessa discarica di Cingoli per ulteriori 250mila tonnellate, in attesa della realizzazione del nuovo impianto (2028-2029). Ma dove? Entro la fine dell’estate scorsa prima, e poi entro la fine del 2023 dovevano essere individuati i cinque siti tra cui scegliere quello per la nuova discarica, condizione essenziale affinché il Comune di Cingoli dia il via libera alla variante. Ma questo non è accaduto e, ad oggi, non è stato fatto un passo avanti. Così i tempi si allungano, i nostri rifiuti vagano per le Marche e la Tari aumenta.