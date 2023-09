Intesa Questura-Unimc. Tirocini per studenti all’ufficio immigrazione

La Questura apre le porte agli studenti dell’Università per consentire loro lo svolgimento di tirocini all’interno dell’ufficio immigrazione. È il risultato dell’accordo sottoscritto dal rettore John McCourt e dal questore Luigi Silipo per offrire una nuova opportunità agli iscritti dell’ateneo. Alla presentazione dell’accordo erano presenti anche i direttori dei Dipartimenti coinvolti, Stefano Pollastrelli per Giurisprudenza, da cui sono partiti i primi contatti, e Roberto Mancini per Studi Umanistici, insieme ai docenti referenti dell’accordo. "Si tratta di un’importante opportunità per i nostri studenti, specialmente per quanti si stanno specializzando nel campo del diritto e della mediazione linguistica – ha commentato il rettore –. Questo accordo consentirà loro di confrontarsi con il mondo reale, di mettere alla prova le conoscenze acquisite in aula su casi concreti e complessi". "È importante – ha ribadito il questore – che ci sia un connubio tra Questura e Università con cui abbiamo in piedi numerosi progetti. Entrare nel nostro mondo può essere per gli studenti un’opportunità per considerare un futuro nella Polizia. D’altro canto, la Questura si arricchirà perché i giovani portano entusiasmo e voglia di apprendere e daranno un grande aiuto. I tirocinanti avranno a che fare soprattutto con il mondo dell’immigrazione dove le conoscenze universitarie saranno di aiuto al personale che lavora in questo settore".