Intesa Sanpaolo chiude la filiale a Potenza Picena

In estate sarà per sempre chiusa la filiale di Intesa Sanpaolo presente da anni in piazza Matteotti, a Potenza Picena. A darne notizia è stata l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Noemi Tartabini.

"Nelle scorse settimane, a seguito di alcune indiscrezioni che anticipavano la possibile chiusura della filiale Intesa Sanpaolo in piazza Matteotti, il sindaco Tartabini ha chiesto un incontro ai vertici dell’istituto bancario – spiega la giunta –. L’incontro si è svolto il 14 marzo ed è stato richiesto ai referenti dell’istituto l’invio di una nota ufficiale per dare comunicazione alla cittadinanza. Nota che è pervenuta nel pomeriggio di mercoledì". E purtroppo è stato confermato che la filiale avrà breve vita.

"Nonostante il tentativo di scongiurare la chiusura della filiale – riprende l’amministrazione comunale –, Intesa Sanpaolo ha confermato la necessità di procedere con la politica di accorpamento che l’istituto sta portando avanti da diverso tempo e che vedrà, per la nostra città, il mantenimento della sola sede di Porto Potenza, la cui presenza eviterà all’utenza locale di doversi recare in Comuni limitrofi, come invece accade in altri contesti. La chiusura avverrà durante il periodo estivo – sottolinea la giunta –. Il sindaco Tartabini ha formalmente richiesto la possibilità di mantenere lo sportello Atm per le operazioni veloci, considerato che in centro storico non vi sono altre filiali. Su quest’ultimo aspetto, restiamo in attesa della decisione finale da parte dell’istituto bancario".