Intesa tra realtà politiche: "Più forti verso le elezioni"

"Iniziativa Popolare" e "Base Popolare" hanno deciso di federarsi e avviare un processo di intesa per rafforzare la propria azione politica. E ciò servirà per incidere maggiormente sulle dinamiche della politica locale, con lo sguardo fisso alle elezioni regionali dell’anno prossimo e alle amministrative del 2026. Per questo, ieri a Macerata è stata formalizzata l’intesa di federazione regionale tra le due realtà, che già da tempo avevano avviato rapporti di collaborazione. A firmarla Mattia Orioli e Augusto Ciampechini per "Iniziativa Popolare" e Raimondo Orsetti e Mauro Giustozzi, rispettivamente coordinatore e vicecoordinatore regionali, per "Base Popolare". "Iniziativa Popolare" è il movimento politico nato a Roma circa un anno fa e che vede impegnati tra i vari esponenti Mario Tassone, Ettore Bonalberti e Vitaliano Gemelli, pronti a dare il loro impegno per un progetto di rilancio della storia e cultura politica dei popolari democratici cristiani. A rappresentare, come figura di riferimento, questo progetto politico del movimento è il maceratese Mattia Orioli. Invece, "Base Popolare" è l’associazione politico culturale di tipo federalista consolidatasi di recente a livello nazionale nell’area popolare, liberaldemocratica e cattolico-democratica per riaffermare le ragioni e l’esperienza del popolarismo cattolico. È in crescita nelle Marche ed ha come figura di riferimento l’ex presidente della Regione, Gianmario Spacca.