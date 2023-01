Intitolata a Rina Gigli una via della nuova lottizzazione Romitelli

La città ricorda, nel giorno del suo compleanno, Rina Gigli, celebre soprano, figlia del tenore Beniamino Gigli, protagonista nel mondo della grande lirica e conosciuta in tutto il mondo. A lei martedì 31 gennaio, alle ore 15,30 sarà dedicata una via nella nuova lottizzazione di Romitelli, lungo la strada provinciale Helvia RecinaSP571, di fronte alla zona industriale. Si conclude così un lungo iter burocratico iniziato nel febbraio di due anni fa quando Pierluca Trucchia, consigliere comunale di Fratelli d’Italia ma anche presidente dell’associazione Beniamino Gigli di Recanati, presentò la proposta in Consiglio comunale che poi l’approvò circa un anno dopo. Rina Gigli – Ester all’anagrafe - era la primogenita di Beniamino Gigli e di sua moglie Costanza e praticamente fu cresciuta a New York. Debuttò come soprano, con il padre al Hotel Grande di Roma il 7 febbraio 1936 nel concerto benefico per la Croce Rossa. L’anno dopo, il 27 giugno 1937, si sposó con Benedetto Lorenzelli e nel 1939 nacque l’unico figlio Maurizio morto nel maggio 2015. Successivamente la Sacra Rota annullò il matrimonio perché il marito non voleva che Rina cantasse e si sposò in seconde nozze con il basso Plinio Clabassi. Seguirono numerosi concerti ed esibizioni artistiche in tutto il mondo. Accompagnò il padre Beniamino nella sua ultima volta in pubblico a Fabriano, il 22 settembre 1957, e in quella occasione Rina gli cantò "O mio babbino caro". Nel 1980 Rina si stabilì definitivamente a Recanati , dove morì il 22 agosto 2000.

ant. t.