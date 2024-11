Intitolato il bosco urbano: "Dedica a Garbuglia doverosa"

Bosco urbano di via James Cook intitolato a Mario Garbuglia, lo scenografo civitanovese nato e cresciuto a Fontespina, si è tenuta davanti alla figlia Daniela la cerimonia della scopritura della targa posta all’ingresso dell’area. "È grande la gioia - ha detto - per questo omaggio a papà, che per tutta la vita ha conservato un fortissimo senso di appartenenza a Civitanova". Per l’occasione ha donato all’amministrazione comunale un dipinto realizzato del padre e alcune copie del libro edito nel 2021 dal titolo ‘Mario Garbuglia luce sulla scena. Ricordi di cinema e teatro’.

Nelle celebrazioni è stata coinvolta la scuola San Giovanni Bosco il cui auditorium ha ospitato, prima delle celebrazioni, un incontro con le scuole per approfondire la figura di Garbuglia, anche attraverso la proiezione di un filmato che ne ha ricostruito la storia, e che ha allestito la mostra dei lavori di gruppo realizzati dagli studenti dell’istituto Regina Elena, dal titolo ‘Il bosco che vorrei’, una galleria di disegni attraverso cui i bambini hanno espresso il loro sogni sui parchi e sull’ambiente. Presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, gli assessori Barbara Capponi, Giuseppe Cognigni e Francesco Caldaroni, il consigliere regionale Pierpaolo Borroni e i consiglieri comunali Paola Fontana, che ha coordinato l’organizzazione del programma e che insieme ai consiglieri Paola Campitelli e Roberto Tiberi è stata promotrice della proposta di intitolazione del parco a Garbuglia, poi accolta dalla Commissione Toponomastica e autorizzata dalla giunta.

"Era doveroso – ha spiegato Fontana – dare il giusto riconoscimento ad un personaggio così illustre e l’intitolazione del bosco urbano vuole essere anche un segno di sensibilizzazione verso un maggiore senso civico e rispetto per l’ambiente, verso la dedizione coscienziosa per la salvaguardia del patrimonio pubblico". Al famoso scenografo è stata anche dedicata l’opera muraria dello street artist spagnolo Wedo Goas realizzato in via Malaspina, intervento inserito nel progetto PerifericArt che l’associazione culturale Anime di Strada ha portato avanti assieme a vari partner.