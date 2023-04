Intitolazione a Cossetto, D’Este non ci sta Solidarietà della Luconi

Continua il dibattito sulla mozione del consigliere Francesco Colosi (Fratelli d’Italia, minoranza) che ha impegnato la giunta a intitolare una via, una piazza o un giardino a Norma Cossetto, studentessa istriana gettata in una foiba. I consiglieri della minoranza di centrosinistra "Tolentino città aperta" Luca Cesini e Massimo D’Este non avevano partecipato alla votazione ed erano usciti dall’aula. La mozione era stata approvata all’unanimità dai presenti. "Basta appropriarsi di tragedie per far valere il proprio peso politico – spiega D’Este –. Disquisire su quanto accaduto in Consiglio, con l’abbandono dell’aula e la rinuncia al voto, ci è servito a smarcarci da un’azione politicamente pretestuosa e scorretta. Presentare la mozione Cossetto in concomitanza con l’eccidio dei Martiri di Montalto è stata una provocazione, alla quale abbiamo inteso reagire con l’abbandono dell’assise. Colosi esercita un suo diritto, lo stesso fa Civico22. Il nostro dna ha soltanto cellule antifasciste. Civico22 non uccide nessuno una seconda volta, ma esprime con scelte condivise e coerenti la propria visione. Noi commemoriamo le vittime delle Foibe e del nazifascismo, spero lo facciano anche Colosi e Fd’I". La capogruppo di Tolentino nel Cuore (minoranza) Silvia Luconi esprime invece solidarietà al consigliere Colosi. "Dovremmo essere proprio noi politici a far passare un messaggio importante e cioè che la violenza e la morte, così come la libertà di espressione, non devono avere alcun tipo di colore politico – afferma Luconi –. Ho sempre partecipato e onorato le manifestazioni dove, con la memoria, venivano celebrate libertà e democrazia; ho partecipato sempre (salvo qualche rarissimo caso per motivi personali) alla commemorazione dei Martiri di Montalto, anche al 25 Aprile e continuerò a farlo. Allo stesso modo però, i Martiri delle Foibe non possono essere considerati risultato del "revisionismo storico" e ritengo sia una provocazione che rischia di ridurre la politica a mero tifo da stadio, quando invece dovrebbe essere quanto di più distante".