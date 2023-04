"Intitolazione del largo a Zampa, gesto che lo avrebbe reso felice"

"Mi auguro che l’intitolazione sia il primo passo per una riappropriazione, da parte del suo paese, del suo cittadino illustre e, per i più giovani, per conoscere Giorgio Zampa". Questo è l’auspicio di Alda Minocchi, compagna di vita del giornalista, scrittore e uomo di grande cultura, Giorgio Zampa a cui venerdì la città ha ufficialmente dedicato il largo all’ingresso di piazza del Popolo alla presenza del sindaco Rosa Piermattei e di Vittorio Sgarbi.

Il primo cittadino ha, per l’occasione, espresso la volontà di ridare vita anche alla Fondazione Salimbeni e al Premio Salimbeni, creature di Zampa.

"Sono molto contenta – afferma Minocchi – dell’intitolazione: questa attenzione rivolta a lui dal suo paese l’avrebbe fatto felice, dopo essere stato contrastato, dimenticato e negletto. È casuale, strano, ma è stata una combinazione felice che gli abbiano dedicato un punto vicino alla casa in cui ha vissuto tutta la vita, ma anche vicina al luogo dove è nato: non so perché, quali emozioni gli suscitasse, ma ricordava spesso di essere nato in un quartierino in via delle Cicette, il vicolo che da via dell’Abbondanza va verso via del Forno vecchio e che sbuca proprio nel largo che gli è stato intitolato. Bello anche che l’intitolazione sia in un luogo del centro storico. Zampa diceva che il centro storico esprime l’anima di un paese; questo è vero ancora oggi e va sottolineato, perché anche il nostro centro storico sta perdendo l’attrattiva che aveva una volta: mio nipote, adolescente non si ritrova con gli amici in piazza, come facevamo noi, di una o due generazioni prima, ma gira per tutto il paese, senza un luogo che ci caratterizzi. Così si perde il cuore di una comunità. Approfitto – aggiunge – per auspicare la riapertura delle chiese intorno alla piazza: Zampa, che pure non era un osservante nel senso stretto del termine, era molto preso dai riti che scandivano l’anno, in modo particolare i riti pasquali, con le processioni e la statua del Cristo: anche questi aspetti connotano e uniscono una comunità. Mi auguro – conclude – che l’intitolazione sia il primo passo per una riappropriazione, da parte del paese, del suo cittadino illustre, e, per i più giovani, per conoscere Giorgio Zampa".

Gaia Gennaretti