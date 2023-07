Intitolazione vie: spuntano i nomi di Craxi, Tortora e Berlusconi

Consiglio comunale convocato per lunedì alle 21.15. Saranno 11 i punti all’ordine del giorno dove figurano anche due interpellanze dei gruppi di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia", una in merito alla realizzazione degli istituti scolastici: Ipsia "F.Corridoni", scuola media, primaria "Lanzi" e infanzia "Bartolazzi" e l’altra sull’incontro pubblico svolto a Villa Fermani da Paolo Crepet. Non ci sarà l’ordine del giorno, saltato nell’ultima assise, riguardante l’intitolazione di una via o piazza a Silvio Berlusconi. Ma su questo argomento Sandro Scipioni, in qualità di consigliere comunale, ha presentato una mozione (forse una provocazione al centrodestra?) ad oggetto "Intitolazione vie cittadine" e tra i nomi in ballo, potrebbero essere proposti, proprio quello di Berlusconi insieme a Bettino Craxi ed Enzo Tortora. "L’iter sta andando avanti – ha spiegato il commissario locale di Forza Italia Andrea Manciola che circa un mese fa aveva proposto l’iniziativa, ribadita dal coordinatore del maceratese Gianluca Pasqui durante un incontro del coordinamento provinciale di Forza Italia che si era tenuto al ristorante Apollo 17 –. Al momento stiamo valutando delle strade alternative all’approvazione della proposta in consiglio comunale: una di queste è il passaggio direttamente in giunta tramite quindi delibera della stessa, che può essere anche una maniera per accelerare i tempi di realizzazione. Come, ad esempio è successo ad Ascoli dove è stato dato il via libera ad un atto di indirizzo per la promozione di iniziative volte a ricordare la figura di Silvio Berlusconi. Se Scipioni dovesse proporre l’intitolazione di una via, lo ringrazio per la sensibilità sul tema ed aggiungo che sarebbe un’apertura importante – ha chiosato –, considerando che arriva da una delle forze di opposizione".

Diego Pierluigi