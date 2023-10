"Intitoliamo una via o una piazza a Berlusconi a Monte San Giusto". Bocciata la mozione di due consigliere comunali

Con nove voti contrari e quattro favorevoli il Consiglio comunale ha bocciato la mozione, presentata dalle consigliere Elena Pompei e Romina Tortolini (Centro Destra Sangiustese), per intitolare uno spazio cittadino a Silvio Berlusconi. Dopo aver evidenziato che "la toponomastica locale dovrebbe essere ispirata a criteri di pluralità democratica" e ricordato le doti "imprenditoriali e politiche" di Berlusconi le consigliere, infatti, avevano chiesto all’aula di "intitolare un luogo con caratteristiche di decoro e notevole rilevanza alla imperitura memoria del presidente per i tanti atti e opere di bene a favore del progresso, del benessere, della sicurezza, della democrazia e nell’interesse del popolo italiano, cittadini sangiustesi compresi". Se la mozione fosse stata approvata la giunta avrebbe dovuto farsi promotrice con il prefetto per la deroga ai dieci anni dalla morte necessari per intitolare uno spazio a un personaggio pubblico. A spiegare le motivazioni "formali e politiche" della bocciatura, però, è stato il sindaco Andrea Gentili. "Dal punto di vista formale, la richiesta al prefetto, seppur prevista, è un vizio, un’eccezione – ha spiegato Gentili -. Dal punto di vista politico, invece, crediamo che i luoghi istituzionali o luoghi della nostra comunità debbano essere intitolati a persone che hanno unito e che uniscono. Preferiamo che la memoria di questo paese si cementi intorno a figure che hanno saputo attribuire al proprio ruolo di servitori dello Stato valori decisamente più alti". Ha parlato di forzatura politica, invece, l’assessore Mauro Spinelli: "Chiedere a un’amministrazione come la nostra un’azione del genere, dopo due mesi che è avvenuto il decesso, mi sembra una forzatura bella forte. Per quanto mi riguarda se dovessi pensare a un imprenditore illuminato al quale intitolare una via penso soprattutto ad Adriano Olivetti". Ha ribadito la linea del centrodestra, invece, la consigliera Tortolini: "Berlusconi sarà divisivo, proprio come lo è oggi, anche tra dieci anni proprio per il personaggio che è stato. Al di là del fatto soggettivo che quella persona possa piacere o meno per quello che ha fatto in questo Paese, il dato oggettivo è che Silvio Berlusconi e non solo come uomo politico, ma come imprenditore, ha segnato un pezzo di storia dell’Italia".