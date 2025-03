Intossicati in gita, il racconto: “Ambulanze in hotel, sono state ore d’ansia. Colpa di un batterio”

Macerata, 29 marzo 2025 – “La scuola ci ha tenuto costantemente aggiornati e ha saputo gestire in maniera l’emergenza, come pure l’Ast. Ma è normale che finché i ragazzi non abbiamo rivisto i ragazzi siamo stati preoccupati”. Il padre di un ragazzo di 17 anni, tra gli studenti rimasti intossicati durante la gita, racconta la spiacevole esperienza. Per un totale di circa 75 persone, autisti inclusi.

“Mercoledì mattina, ovvero il primo giorno del viaggio di istruzione, hanno visitato Pompei e le grotte di Pertosa, dove si sono fermati a pranzo in un ristorante – spiega –. Poi la stessa sera, poco dopo aver cenato, in albergo, hanno iniziato tutti a stare male: vomito, diarrea, sforzi, crampi allo stomaco. Dalle 21 alle 5. Il personale medico si è recato in hotel per visitare studenti e docenti sul posto e sottoporli alle prime cure. Da quello che mi ha raccontato mio figlio, si sono attivati tutti subito. Grande anche il lavoro dell’istituto Mattei da qua, con la preside Antonella Marcatili; la situazione è stata denunciata alle autorità e i carabinieri stanno effettuando le indagini, con i Nas, per capire la causa dell’intossicazione alimentare. Secondo i ragazzi si sarebbe trattato di un secondo o di un primo a pranzo, ma ovviamente non c’è ancora nessuna certezza. Mio figlio fortunatamente rientra tra coloro che sono stati leggermente meglio e che, nella notte tra giovedì e ieri, sono stati in grado di fare il viaggio di ritorno”. A seguito del parere espresso dal medico presente in loco, diciotto studenti e tre docenti accompagnatori sono rimasti in hotel una notte in più; il loro rientro era previsto per ieri sera. “Per ora sappiamo di due ricoveri, uno studente e un’insegnante in via precauzionale, penso più che altro per disidratazione – continua il papà –, nessuno per fortuna è grave. L’intossicazione alimentare sarebbe stata causata dalla Shigella, un genere di batteri. Bisognerà fare altre analisi. Anche l’Ast Azienda sanitaria territoriale si è messa subito in moto per attivare il triage all’ospedale di Civitanova, un servizio specifico per questa emergenza, considerando il numero delle persone coinvolte”. Ieri mattina gli studenti avrebbero dovuto vedere il Vesuvio per poi tornare a casa. “L’altra notte nel pullman erano tutti molto pallidi”, è la descrizione del papà. Una gita che sicuramente non dimenticheranno. “Ringraziamo comunque la scuola per come ha gestito e sta monitorando la situazione – conclude il padre – e l’Ast per l’organizzazione”.