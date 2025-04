Intossicati in gita scolastica: scattano i sigilli all’hotel

Macerata, 8 aprile 2025 – È stata disposta la sospensione dell’attività ricettiva e ristorativa per l’hotel della provincia di Salerno che aveva ospitato alla fine di marzo la gita scolastica di una settantina di persone, tra studenti e docenti, dell’Istituto “Mattei” di Recanati. Il provvedimento è stato ufficializzato dagli uffici comunali locali dopo un’ispezione condotta dai carabinieri del Nas di Salerno allertati dalla denuncia della scuola. Come si ricorderà, infatti, tra il 26 e il 27 marzo, diversi ragazzi hanno manifestato sintomi riconducibili a un’intossicazione alimentare. Una delle studentesse è stata ricoverata all’ospedale di Eboli, dove le è stata riscontrata la presenza di una tossina dell’Escherichia Coli. Le autorità sanitarie sono subito intervenute per accertare le cause dei malesseri. Il Dipartimento di prevenzione dell’Asl di Salerno, insieme ai carabinieri del Nas, ha effettuato controlli approfonditi all’interno della struttura ricettiva che ospitava il gruppo. Gli esiti delle analisi, come riportato anche da fonti locali, hanno messo in luce gravi carenze igienico-sanitarie: irregolarità nei campionamenti alimentari, problemi nella qualità dell’acqua proveniente dal depuratore interno all’hotel e condizioni non idonee nei locali adibiti alla preparazione dei pasti. Alla luce delle risultanze, l’Asl ha emesso un primo provvedimento di sospensione. Le famiglie degli studenti colpiti e la dirigenza scolastica attendono ora ulteriori sviluppi e chiarimenti anche in vista della richiesta di possibili indennizzi per danni. Resta alta l’attenzione sulla sicurezza delle strutture ricettive che ospitano scolaresche, soprattutto in un periodo dell’anno in cui le gite scolastiche sono particolarmente frequenti.