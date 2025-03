Intossicazione alimentare durante la gita a Paestum: sintomi e ricoveri, come stanno gli studenti

Recanati (Macerata), 28 marzo 2025 – Oggi, nel tardo pomeriggio, dovrebbero tornare a casa diciotto studenti e tre docenti dalla gita in Campania, dove circa settantacinque persone tra ragazzi, insegnanti e autisti sono state colpite da un’intossicazione alimentare.

Viaggio di istruzione e intossicazione

Un viaggio di istruzione come tanti, iniziato mercoledì mattina con la visita a Pompei e alle grotte di Pertosa. Se non fosse che la sera stessa, dopo la cena in albergo a Paestum, giovani e adulti hanno iniziato a sentirsi male.

Gestione dell'emergenza sanitaria

“Durante l’emergenza sanitaria verificatasi in occasione del viaggio di istruzione in Campania che ha colpito i nostri studenti e docenti accompagnatori – spiega la scuola –, l’istituto “E. Mattei” ha mantenuto contatti costanti con tutte le famiglie fin dalle prime ore della mattina di ieri, fornendo informazioni e supporto ai genitori, comprensibilmente preoccupati. Fin dalla notte tra mercoledì e ieri sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 prontamente allertati dai docenti accompagnatori. L’istituto, inoltre, nella mattinata di giovedì, si è attivato per garantire la presenza in loco di un medico che potesse monitorare le condizioni di salute dei partecipanti al viaggio durante tutta la giornata e anche nella mattinata di oggi. Sempre nella giornata di ieri massimo impegno è stato profuso per organizzare il rientro a casa di coloro che potevano affrontare il viaggio in condizioni di sicurezza. A seguito del parere espresso dal medico presente in loco, diciotto studenti e tre docenti accompagnatori sono rimasti in hotel per una ulteriore notte. Il loro rientro è previsto per il tardo pomeriggio di oggi.

L’Ast di Macerata ha supportato con informazioni e consigli l’istituto e le famiglie e, in particolare, il dipartimento di emergenza urgenza si è reso disponibile a visitare gli studenti che ne avessero necessità. In questa fase, tutte le azioni intraprese sono state finalizzate a garantire il rientro a casa in sicurezza degli studenti e dei docenti. L’istituto ringrazia le famiglie che si sono dimostrate, come di consueto, collaborative permettendo alla scuola di coordinare in modo efficace le azioni necessarie alla gestione dell’emergenza stessa”.

Cause dell'intossicazione e indagini

Nel mirino ci sono il pranzo (più probabile secondo i ragazzi) o la cena di mercoledì, il primo un ristorante, la seconda in albergo. Intanto procedono le indagini da parte dei carabinieri e dei Nas. “La scuola ha gestito in maniera impeccabile la situazione – dice il papà di uno studente di 17 anni rientrato la notte scorsa –, trovando anche un autista e un pullman per l’emergenza in poco tempo. Anche l’Ast si è subito attivata: al pronto soccorso di Civitanova è stato attivato il triage con un servizio specifico per questa urgenza. Come studenti e docenti arrivano, vengono sottoposti subito a visite ed esami. In generale tutti hanno avuto vomito, diarrea, crampi allo stomaco e sforzi. In base ai primi accertamenti, si tratterebbe del batterio shigella”. Un ragazzo e un’insegnante sarebbero stati ricoverati in via precauzionale ma le loro condizioni non sono gravi.