"Intralcio alla giustizia". C’è il rinvio a giudizio per la moglie di Perricciolo

Accusata di aver minacciato un uomo chiamato a testimoniare davanti al tribunale di Macerata per indurlo a dichiarare il falso, è finita nei guai la moglie del boss della cosiddetta "mafia della movida", Salvatore Perricciolo, 45enne di origini calabresi, residente nel Fermano. Intralcio alla giustizia, false dichiarazioni sull’identità e minacce. Per questi reati era finita sotto accusa Zofia Ewa Poradzisz, 44enne di origini polacche. Ieri in tribunale a Macerata si è svolta l’udienza predibattimentale, davanti al giudice Domenico Potetti. Perricciolo, accusato del reato di intralcio alla giustizia, in concorso con la moglie ritenuta l’esecutrice materiale, è stato assolto per insufficienza di prove. Lei è stata rinviata a giudizio per i reati di intralcio alla giustizia e false dichiarazioni sull’identità, mentre è stata assolta per il reato di minacce.

I fatti contestati erano avvenuti il 3 maggio 2024, a Macerata. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, Poradzisz e Perricciolo, in concorso tra loro, avrebbero minacciato un uomo, chiamato a rendere dichiarazioni come testimone davanti al tribunale di Macerata, in un procedimento penale nei confronti di Perricciolo, per indurlo a dichiarare il falso. Dopo aver tentato senza riuscirvi di contattare l’uomo, tramite chiamate e messaggi WhatsApp, nei giorni precedenti l’udienza, il giorno stesso e poco prima del suo inizio, la donna avrebbe avvicinato l’uomo e gli avrebbe comunicato cosa riferire nel corso della deposizione, chiedendogli come stessero alcuni suoi familiari, indirettamente alludendo – secondo l’accusa – che potesse accadere a loro qualche male secondo l’accusa. Interrogata dal giudice sulla sua identità, la donna avrebbe risposto di essere un’amica del testimone e non avrebbe riferito né la sua identità, né di essere la moglie di Perricciolo: per questo è accusata di false dichiarazioni sulla identità. Ieri, il giudice Domenico Potetti ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti della donna per i reati di intralcio alla giustizia e false dichiarazioni sulla identità, mentre è stata assolta dall’accusa di minacce. Assolto Perricciolo, accusato in concorso con la moglie di intralcio alla giustizia. Per donna, difesa dall’avvocato Gabriele Cofanelli, il processo si aprirà il 13 giugno davanti al giudice Andrea Belli.