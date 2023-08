Intrattenimento e cena ispirata alla tradizione

È quasi un festival della cingolanità la poliedrica cena-spettacolo in quattro atti ("Cingoli a tavola") patrocinanti Comune, Avis, Croce rossa italiana, Angolo fiorito, oragnizzata dalla Pro Loco che l’ha programmata per mercoledi in piazza Vittorio Emanuele II alle 20. Prenotazione obbligatoria da comunicare entro oggi ai numeri 0733-602444 o 338-6630183. "Ci sarà pure – ha detto Elena Schiavoni (nella foto), presidente della Pro Loco – un ospite a sorpresa in questa manifestazione in cui cibo, storia, canto e teatro si fondono nella suggestiva atmosfera della piazza che ospita l’evento". Il menù rispetta la gastronomia locale con antipasti, primo, secondi e dolci. " Per la ristorazione – precisa Schiavoni – sono impegnate 15 attività locali tra ristoranti, salumeria, macelleria, caseificio, pasticceria, forni, alimentari, caffetteria, quattro cantine del territorio". Durante la cena, momenti d’intrattenimento con una esibizioni e recital, interpreti gli organici di Teatro Liolà, Cingoli 1848, Compagnia teatrale di Avenale, associazione "Giuseppe Cerquetelli", Accademia Labiena, gruppo filarmonico "Gabrielli Campagnoli".

Gianfilippo Centanni